 Кровельные и фасадные материалы купить в Новосибирске от производителя для крыши, теплой кровли, стен, забора

Кровельный центр

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      Металлочерепица
      Металлочерепица

      Металлочерепица

      Профлист
      Профлист

      Профлист

      Сайдинг
      Сайдинг

      Сайдинг

      Заборы
      Заборы

      Заборы

      Фасадные панели
      Фасадные панели

      Фасадные панели

      Водосточная система
      Водосточная система

      Водосточная система



      Самые выгодные предложения



      455.00 руб.

      Металлочерепица Супермонтеррей ПОЛИЭСТЕР (Россия) 0,4 мм

      325.00 руб.

      Профлист Цинк Эконом

      235.00 руб.

      Сайдинг винил GRAND LINE "корабельный брус"

      360.00 руб.

      Сайдинг винил GRAND LINE Блок-хаус

      410.00 руб.

      Сайдинг-панель GL Tundra под дерево

      350.00 руб.

      Панель фасадная GL "Я-Фасад" Екатерининский камень

      690.00 руб.

      Сайдинг металл 0,4мм "БЛОК-ХАУС", ПРЕМИУМ цвета (Корея)

      104.00 руб.

      Штакетник "ЕВРОПЛАНКА" Полиэстер

      125.00 руб.

      Труба 20х40 прожилина для забора

      650.00 руб.

      Колпак для забора (1,5 кирпича) полимерпесчаный

      470.00 руб.

      Софит для карниза Grand Line

      725.00 руб.

      ТехноНИКОЛЬ Роклайт 35 кг/м3 1200х600х50 (6 плит)




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      Кровельный центр

      Компания "КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" на рынке кровельных и фасадных материалов уже более 15 лет! В прошествии стольких лет работы, можно с уверенностью сказать, что компания "Кровельный Центр" заняла лидирующие позиции по производству кровельных и фасадных материалов.

      Это стало возможным за счет модернизации оборудования и расширения производственных площадей.

      После модернизации оборудования, изделие приобрело точную геометрию. Это особо важно при
      производстве и последующем монтаже металлочерепицы, профлиста или сайдинга.
      Так же очень важен запас сырья. Партнерами компании, по поставке тонколистовой стали, являются крупнейшие металлургические комбинаты страны! НЛМК и ММК.

      our priorties

      Монтаж теплой кровли




      Учитывая конъектуру рынка строительных материалов,развитие компьютерных технологий, и внедрение их в повседневную жизнь общества, подтолкнуло компанию развиваться и в этом направлении. Так, в 2017 году, был запущен онлайн офис компании «Кровельный Центр». 

      Данная торговая интернет-площадка позволила компании стать еще ближе и доступнее к своим клиентам. Так же в онлайн магазине представлена продукция партнеров компании, занимающих лидирующие позиции в своих сегментах рынка.

      Учитывая такую широкую сеть складов ГК «Кровельный Центр» и Партнеров, можно с уверенностью сказать, что клиенты данного онлайн-магазина:

      • получают оплаченный товар, который соответствует всем стандартам качества;
      • в максимально короткие сроки;
      • по ценам ведущих производителей.

      Рассрочка - оплата долями

      our priorties

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