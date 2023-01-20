Кровельные и фасадные материалы купить в Новосибирске от производителя для крыши, теплой кровли, стен, забора

Кровельный центр

Компания "КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" на рынке кровельных и фасадных материалов уже более 15 лет! В прошествии стольких лет работы, можно с уверенностью сказать, что компания "Кровельный Центр" заняла лидирующие позиции по производству кровельных и фасадных материалов.



Это стало возможным за счет модернизации оборудования и расширения производственных площадей.





После модернизации оборудования, изделие приобрело точную геометрию. Это особо важно при

производстве и последующем монтаже металлочерепицы, профлиста или сайдинга.

Так же очень важен запас сырья. Партнерами компании, по поставке тонколистовой стали, являются крупнейшие металлургические комбинаты страны! НЛМК и ММК.